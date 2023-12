Campania Hydrogen Day 2023: verso un futuro sostenibile con l'idrogeno verde

L'Università degli Studi di Salerno con proprio Dipartimento di Ingegneria Industriale, in partnership con la Smart Energy Doctors - Spin-Off universitario, organizza il primo Campania Hydrogen Day 2023. Appuntamento nell' Aula delle Lauree "Vito Cardone", Campus di Fisciano, Università degli Studi di Salerno, Edificio E1, giovedì, 14 dicembre 2023. L'idrogeno verde sta godendo di uno slancio politico ed economico senza precedenti, con un numero di progetti in rapida espansione in tutto il mondo. Il calore dei costi dell'elettricità rinnovabile, in particolare solare fotovoltaica ed eolica, sta facendo crescere l'interesse per l'idrogeno elettrolitico. Anche l'Italia, nonostante alcuni ritardi, con l'attuazione dell'investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys), previsto dalla Missione 2 del Pnrr “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, si vuole incentivare la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile (ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001), dando vita ad almeno 10 idrogeno valli.

La Regione Campania, anche in questa occasione, si è fatta trovare pronta a cogliere l'opportunità di sfruttare alcune zone territoriali - non solo connesse alla rete elettrica ma anche ben inserite nel contesto produttivo nazionale - per installare sistemi di elettrolizzatori alimentati a energia rinnovabile. Con l'avvio e la realizzazione dei progetti selezionati sarà possibile sostenere la produzione e l'uso a livello locale di idrogeno verde nell'industria, nelle PMI e nel trasporto locale, creando il primo distretto dell'idrogeno in Campania. Nel medesimo tempo, si conseguirà l'obiettivo di promuovere il riutilizzo delle aree industriali inutilizzate ea favorire la ripresa economica delle economie locali, destinandole a unità sperimentali per la produzione di idrogeno in impianti FER locali. Attraverso l'attuazione degli interventi previsti, si intende incentivare la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile (ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001) o dall'energia elettrica di rete.

Il programma dell'evento

ore 09:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 09:30 SALUTI ISTITUZIONALI

- Vincenzo LOIA, Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

- Roberto PANTANI, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Salerno

ore 09:45 APERTURA DEI LAVORI

- Lucio IPPOLITO, Responsabile scientifico del Conventional & Renewable Energy Applications Laboratory, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno

ore 10:00 IL RUOLO DELL'IDROGENO VERDE

- Il ruolo dell'idrogeno verde nella decarbonizzazione del sistema produttivo campano

Antonio MARCHIELLO, Assessore al Lavoro, Attività Produttive, Demanio e Patrimonio della Regione Campania

- Il ruolo dell'idrogeno verde per la mobilità sostenibile in Campania

Luca CASCONE, Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) della Regione Campania

- La sperimentazione EAV per l'uso del vettore idrogeno nel trasporto ferroviario e su gomma

Umberto DE GREGORIO, Amministratore Delegato Ente Autonomo Volturno s.r.l.

- Il ruolo dell'idrogeno verde nella decarbonizzazione del sistema portuale del Mar Tirreno Centrale

Andrea ANNUNZIATA, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale

- Idrogeno verde e le opportunità per le imprese del territorio

Emilo DE VIZIA, Presidente Confindustria Avellino

ore 11:00 I PROGETTI DELLA HYDROGEN VALLEY DELLA REGIONE CAMPANIA

- Realizzazione di un sito di produzione di "Idrogeno Rinnovabile"

Alberto GATTA, IVPC 4.0 S.r.l.

- Hydroplastic

Piero FORESTI, JCoplastic S.p.A.

- Realizzazione di un hub per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde

Francesco BASILE, F.M.C. S.r.l./ Smart Energy Doctors S.r.l.

- Green H2 Acerra

Mario CARAVAGGI, ENGIE Servizi S.p.A.

- Green Hydrogen Igat

Giovanni Battista FELICI, GAT S.p.A.

- Hydrogen Valley

Angelo BRUSCINO, SO.F.INVEST. S.r.l.

ore 12:30 DIBATTITO

ore 13:00 CONCLUSIONI

- Vincenzo DE LUCA, Governatore della Regione Campania

ore 13:00