Come cambiare residenza, la guida completa: tutte le info

Cambiare la residenza è un processo che si può effettuare sia online sia di persona, a seconda delle tue preferenze e delle possibilità offerte dal tuo comune di appartenenza. Ecco una guida dettagliata su come procedere:

Procedura Online

Accesso al Portale ANPR: Prima di tutto, accedi al portale dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) utilizzando le credenziali SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Selezione del servizio: Nel menu dei servizi disponibili, seleziona l'opzione per il cambio di residenza. Potrai inoltrare la tua richiesta seguendo le istruzioni fornite online. È possibile dichiarare un cambio di residenza per trasferimenti all'interno dello stesso comune, tra comuni diversi, o per rientri in Italia da parte di cittadini iscritti all'AIRE.

Inserimento dei dati: Dovrai inserire tutti i dati richiesti relativi alla nuova residenza e alle persone che si trasferiscono con te, se applicabile.

Invio della richiesta: Una volta completato il form con i dati richiesti, invia la tua dichiarazione. Dopo l'invio, non sarà possibile apportare modifiche​​​​​​.

Procedura Fisica

Recarsi presso l'Ufficio Anagrafe: visita l'ufficio anagrafe del comune dove intendi trasferire la tua residenza.



Compilare la dichiarazione: compila l'apposito modulo di dichiarazione di residenza, disponibile presso l'ufficio anagrafe.



Presentare i documenti necessari: dovrai fornire una fotocopia della tua carta d'identità, del codice fiscale, del contratto di locazione o acquisto della nuova abitazione, della patente di guida e del libretto di circolazione dei veicoli, se pertinenti.



Invio della documentazione: la dichiarazione può essere inviata anche via posta elettronica certificata (PEC) se disponi di una firma digitale, oppure tramite raccomandata, fax o email, a seconda delle indicazioni fornite dal tuo comune​​.

Le altre info

Controlli di veridicità: dopo la tua richiesta, è previsto un controllo sul posto da parte dei vigili urbani per verificare la veridicità delle informazioni fornite.



Tempistiche: la legge prevede che la richiesta di cambio di residenza debba essere presentata entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione. Dopo l'invio della richiesta, l'ufficiale dell'anagrafe procederà con le modifiche in tempo reale nei 2 giorni lavorativi successivi.



Conseguenze del cambio di residenza: Il cambio di residenza comporta l'aggiornamento delle liste elettorali, la scelta di un nuovo medico di base, l'aggiornamento degli indirizzi per le comunicazioni ufficiali e la modifica della competenza degli uffici giudiziari e tributar