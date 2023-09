Meteo in Campania: arriva l’anticiclone africano, caldo quasi estivo anche a Salerno

L'estate non sembra voler abbandonare il nostro territorio: come annuncia il metereologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, i prossimi giorni risulteranno infatti stabili e in prevalenza soleggiati sulla nostra regione, con temperature in aumento destinate a portarsi su valori pressoché estivi. Gli unici disturbi saranno rappresentati dal passaggio nel corso di venerdì di alcuni annuvolamenti irregolari che sulle province meridionali della nostra regione potranno dar luogo a qualche breve pioggia tra il pomeriggio e la sera.

Le previsioni per il week-end

Dal weekend invece persisteranno condizioni soleggiate ovunque, con clima caldo per il periodo almeno fino ai primi giorni di ottobre. Su città come Napoli, Salerno e Avellino le temperature diurne raggiungeranno i 28/29°C entro il weekend, con valori simili che si registreranno anche nei primi giorni della prossima settimana. Valori leggermente più elevati potranno raggiungersi sulle province di Caserta e Benevento, con picchi fino a 30°C nel weekend. Il clima si manterrà mite anche di notte, con i valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 16/19°C lungo le coste.