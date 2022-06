Abbonamenti costosi per giovani e famiglie: il Comune convoca la Salernitana

Scoppia il caso abbonamenti della Salernitana. Il presidente della commissione consiliare sport e politiche giovanili Gennaro Avella spiega: “Appare diffuso negli ambienti dei tifosi e degli sportivi granata il malcontento circa i prezzi degli abbonamenti adottati dalla Us Salernitana 1919 per la stagione 2022/2023. Prezzi di fascia alta se confrontati con quelli degli altri club partecipanti al campionato di Serie A”.

Il caso

Il consigliere comunale socialista ricorda, inoltre, che “ recentemente, in sede di audizione in IV Commissione Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione ottenemmo, da parte della US Salernitana 1919, rassicurazioni circa la volontà di proporre abbonamenti non eccessivamente onerosi – in particolare per Curva Sud e Distinti - al fine di avvicinare le fasce meno abbienti, i giovani e i nuclei familiari allo stadio”. Per questo, d’intesa con la presidente Barbara Figliolia della VI Commissione Politiche Sociali – che ha competenza in materia di Politiche sociali, di inclusione, contrasto povertà, minori e politiche di integrazione – “chiederemo alla US Salernitana 1919 di chiarire questi aspetti in sede di convocazione congiunta delle Commissioni IV e VI” conclude Avella.