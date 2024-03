Elezioni comunali a Baronissi: Alberta Casaburi (Italia Sovrana) si candida a sindaco

C’è anche una donna candidata alla carica di sindaco del comune di Baronissi. Si tratta di Alberta Casaburi, coordinatrice regionale del partito “Italia Sovrana” che ha lanciato già lo slogan: “Per realizzare quello che i cittadini vogliono”.

Il commento

L’aspirante prima cittadina è pronta alla sfida: “Finalmente aria nuova e salubre per i residenti di Baronissi che potranno spazzare via, attraverso un voto ponderato e finalmente utile, molti politicanti che nel tempo, hanno utilizzato le loro funzioni di servitori del popolo, come potere per sottomettere e ingannare la gente. E' ora di fare la vera politica, quella che con competenze, priorità, e legalità, chiedono i cittadini, sia per una costante crescita socio-economica-sociale della loro città e sia per una offerta di servizi innovativi ed efficaci alla popolazione” conclude Casaburi.