Elezioni comunali a Bellizzi, Pellegrino: "Mi candido a sindaco contro la politica politicante"

Nessun passo indietro. Il presidente del consiglio comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino conferma la sua candidatura a sindaco, anche a seguito della rottura dell’alleanza con Angelo Maddalo (FdI). “E’ da qualche mese che sto costruendo un movimento politico nuovo nei metodi e nei contenuti, non svelo nulla di segreto.Ed in questo poco tempo, al di là delle chiacchiere che abbondano sui marciapiedi della nostra Bellizzi, sono riuscito a mettermi contro tutta, e sottolineo tutta, la politica politicante”.

Il commento

La discesa in campo resta in piedi: “Mi spiace, ho un carattere gentile ma duro e soprattutto non scendo a compromessi: l’unico motivo per cui sono in campo è per fare il bene del paese! Tenete lontani da me giochi di palazzo, affarucci e calcoli politici perché questo è il momento del fare! Fare bene, fare tanto per risollevare la comunità da una profonda crisi economica e valoriale che deve essere gestita con coraggio e con passione! Se non avete a cuore questo, se non capite che la politica è servizio e non gestione dei propri interessi, allora non sono il vostro uomo! Ma se al contrario avete voglia di cambiare, in meglio, combattere per il benessere dei concittadini e difendere la città dalle speculazioni e gli interessi dei soliti noti… allora contate su di me, sarò al vostro fianco!” conclude Pellegrino.