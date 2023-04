Alloggi in Costiera, Oreste Agosto: "Cinque Stelle campioni di poca chiarezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Come sempre il Movimento 5 Stelle si nasconde ed è campione della poca chiarezza. Altro che trasparenza, ormai ex parola chiave dei Cinque Stelle". Così l’avvocato Oreste Agosto, legale di Italia Nostra, in merito alla vicenda di Cetara e l’approvazione in aula regionale della variante al Put che consentirà la costruzione di trenta alloggi vista mare. "Il Movimento 5 Stelle, con il suo voto, benché contrario, ha favorito indirettamente l’approvazione della modifica al Put - prosegue Agosto - Sarebbe bastato seguire l’indicazione dell’altra parte dell’opposizione per consentire un sonoro rinvio dell’argomento, per assenza di numero legale, con tanto di polemiche politiche anche e soprattutto interne alla maggioranza De Luca, che stando ai numeri della votazione, è stata abbastanza risicata sulla modifica". "Chiariscano, una volta per tutte - prosegue Agosto - da che parte il Movimento 5 Stelle vuole collocarsi politicamente. Se attualmente è stampella del Pd o se è opposizione a questo sistema. Se attende la chiamata di Schlein o se attende un posto di tribuna nella presunta coalizione che si immagina a livello regionale con il Partito democratico. Attualmente la loro azione nella Regione Campania governata da Vincenzo De Luca, pare che non sia intraprendente o di opposizione". "Si auspica, almeno - prosegue Agosto - che qualche deputato o senatore campano del Movimento 5 Stelle chieda chiarezza al governo rispetto a quanto sta accadendo in Costiera Amalfitana. E’ la prima volta, infatti, che si modifica il Put per consentire un intervento edilizio privato. Un pericoloso precedente che può mettere a repentaglio il meraviglioso territorio della Costa d’Amalfi".