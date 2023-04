Commissione Agricoltura della Camera: Giovanni Piano nominato consulente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Presidente della XIII Commissione Agricoltura On. Mirco Carloni ha conferito incarico di consulenza e collaborazione scientifica in materie faunistico venatorie a Giovanni Piano. "Ringrazio l'Onorevole Mirco Carloni, Presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, per avermi conferito questo importantissimo incarico di consulenza. Ma soprattutto devo Ringraziare l'Onorevole Attilio Pierro membro della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati per avermi indicato e proposto. È motivo di grande orgoglio rivestire un ruolo così importante. Porterò avanti questo pregiatissimo incarico con grande responsabilità, mettendo a disposizione i miei tantissimi anni di esperienza in materie faunistico venatorie, esperienza avute in campo Amministrativo, politico ed in tanti altri ambiti".