Crisi politica al Comune di Salerno: sei consiglieri lasciano la maggioranza

Sei consiglieri comunali di Salerno lasciano la maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. Si tratta dei consiglieri comunali di Azione, Antonio D'Alessio, Leonardo Gallo e Corrado Naddeo, di Italia Viva, Nico Mazzeo e Donato Pessolano, e di Giuseppe Ventura.

I dettagli

Hanno deciso di prendere le distanze dall'attuale maggioranza, "al termine di un percorso doloroso quanto inevitabile", fanno sapere rimarcando che, "con questa decisione si sancisce de facto il fallimento politico del progetto amministrativo nato con le elezioni del 2016, che sulla carta avrebbe dovuto coinvolgere in modo attivo tutti i consiglieri eletti, ma che in realtà si è ben presto trasformato in un mero dettato politico da eseguire senza poter contribuire affatto alla crescita e al benessere della collettività salernitana".