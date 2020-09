Elezioni 2020, De Luca trionfa: "E' il voto di un popolo unito"/Il commento di Caldoro

Un voto che rappresenta l'unità delle energie positive e sane, l'unità del popolo esempio per l'Italia che, dopo l'epidemia, si è nuovamente persa con elementi di aggressività e politica politicante, incarognimento e calpestamento della dignità delle persone di cui davvero non abbiamo bisogno. Dovremo deciderci a trovare un modo di vivere la vita pubblica ed un confronto politico civile, perchè resto convinto che se la politica perdesse il suo senso umano, non varrebbe più nulla.

Lo ha detto in una diretta sui social, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, uscito a testa alta dalla sfida alle Regionali contro Stefano Caldoro (Centro Destra) e Valeria Ciarambino (M5). Priorità sarà il lavoro per i giovani. Poi la cassa integrazione che sta per esaurirsi e quindi il piano socio economico di sostegno a cui si sta già studiando ed ancora l'impegno di portare la Campania ad essere la regione più "ambientalmente avanzata" tra un anno e mezzo.

Parla De Luca

Abbiamo di fronte un lavoro duro: non c'è un minuto da perdere. Domani mattina, due prime riunioni con i direttori delle Asl e l'altra con organizzazioni degli agricolcotori. Sul fronte Covid, vedo distrazione generale e sottovalutazione generale: voglio dire che l'ondata di ripresa dell'epidemia è già presente in italia ed è già necessario un nuovo controllo sui comportamenti irresponsabili. Siccome la Campania è la Campania e avendo aperto tutto in italia, la nostra regione è espostissima. Mi auguro che, ad horas, il Governo Nazionale prenda decisioni superando il clima di rilassamento. Intanto, godiamoci questo risultato e riflettiamo sul dato di queste elezioni: grazie Napoli, grazie Campania.

Il commento di Caldoro sul risultato: