Elezioni a Baronissi, Azione appoggia la candidata sindaca Anna Petta

Azione appoggia la candidatura di Anna Petta a sindaco di Baronissi. Ad annunciarlo il segretario provinciale, Gigi Casciello. "Lo faremo con la lealtà che ci ha sempre contraddistinto e sta caratterizzando la nostra presenza continua sui territori" sottolinea.

La nota

"Condividiamo quindi l’appello lanciato da Anna Petta e Luca Galdi - scrive Casciello - che già a gennaio avevano lanciato il nuovo progetto politico per Baronissi. E lo faremo inoltre avendo individuato un candidato autorevole come Pietro Lamberti che sarà presente nella lista 'Uniamoci per Baronissi'. Il segretario provinciale di Salerno in Azione Gigi Casciello, l'onorevole di Azione Antonio D'Alessio, il consigliere comunale di Salerno di Azione Corrado Naddeo, hanno incontrato nelle scorse settimane la candidata sindaca Anna Petta e Luca Galdi. "Il progetto politico per Baronissi - affermano - supera l'approccio ideologico e mette al primo posto il rilancio della città, per consolidare da un lato quanto è stato ben realizzato e, in prospettiva, dare a Baronissi una maggiore centralità, non solo nell'ambito territoriale della Valle dell'Irno, ma anche nel rapporto con la città capoluogo e con il resto della regione. Auspichiamo che l’appello di Anna Petta e Luca Galdi venga quindi accolto da tutte le forze politiche progressiste per costituire una coalizione sempre più ampia con lo stesso presupposto che ha avvicinato noi alla proposta politica di Uniamoci per Baronissi: oltre gli steccati ideologici e al di là di ogni pregiudizio politico".