Election day: oggi si vota per Camera e Senato, a Salerno seggi affollati dalle prime ore per scampare gli acquazzoni

E' oggi l'election day per la formazione del nuovo parlamento. Già affollati nelle prime ore della mattinata i seggi a Salerno, probabilmente per il maltempo annunciato e il tentativo di scampare i forti temporali previsti nel corso della giornata. In provincia sono 860.617 gli aventi diritto al voto: ieri l’insediamento dei seggi nelle 1.159 sezioni elettorali del territorio provinciale. Il collegio Plurinominale Campania 02 per il Senato comprende il territorio delle province di Avellino, Benevento e Caserta e 137 Comuni della provincia di Salerno e ad esso sono collegati 3 collegi uninominali: Campania – 01 (Caserta), Campania – 02 (Benevento) – con le province di Avellino e Benevento – e Campania – 03 (Salerno). Nel collegio plurinominale vengono eletti 5 senatori col proporzionale e 3 con il maggioritario nei collegi uninominali. Urne aperte oggi, dunque, dalle 7 alle 23.

La modalità di voto

Due le schede consegnate ai votanti: una di colore rosa per la Camera, e una di colore giallo per il Senato. L'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, esprimendo nuovamente il proprio voto. Necessario, per votare, portare ai seggi un documento e non introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o simili dispositivi.

Cosa sapere

E' possibile esprimere il voto in un Comune diverso da quello della propria residenza solo per le persone ricoverate in ospedale e case di cura, per militari, naviganti, componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e le forze dell'ordine, nonchè per i rappresentanti di lista, designati dai partiti. Invece, chi per lavoro o studio si trova all'estero, può chiedere la scheda elettorale e votare per corrispondenza, con il supporto del Consolato competente. Per i diversamente abili, infine, il voto può essere espresso con l'aiuto di un assistente, ma occorre essere in possesso di un codice speciale sulla tessera elettorale.