Politiche 2022, parla Enzo Luciano (Pd): "A Salerno città risultato straordinario"

Dopo l’esito delle elezioni politiche, che hanno visto il centrosinistra perdere in tutti i collegi uninominali della provincia di Salerno e della Campania, il segretario provinciale Enzo Luciano traccia un bilancio sui dati relativi ai voti ottenuti dalla lista e della coalizione che, a Salerno città, ha prevalso rispetto agli avversari.

“Desidero ringraziare gli elettori della Provincia di Salerno che hanno votato il Partito Democratico e le forze della coalizione di centrosinistra. In tutto il territorio salernitano la percentuale di voti del PD è ben superiore alla media nazionale. E Salerno città registra un risultato straordinario. Il Pd è primo partito con uno dei migliori risultati a livello nazionale e soprattutto nel Mezzogiorno tra i capoluoghi di provincia.” La mobilitazione elettorale realizzata dall’On. Piero De Luca e l’impegno profuso nel corso della legislatura hanno fatto da traino rispetto a questo risultato.La sua elezione conferma in Parlamento un rappresentante autorevole, competente, che saprà continuare a supportare e difendere con forza nei prossimi anni le esigenze di Salerno e Provincia. Ringrazio al tempo stesso tutte le candidate ed i candidati in campo. Hanno svolto una campagna elettorale senza risparmiarsi su nulla. Hanno dato il massimo e il risultato complessivo è frutto anche del loro fortissimo impegno sul territorio. Un ringraziamento ai militanti e i sostenitori. Abbiamo condotto una campagna elettorale tra la gente, attenta ai problemi ed alle esigenze dei territori. L’esito elettorale finale dei collegi uninominali è stato decisamente condizionato da un trend nazionale favorevole ad una coalizione di centrodestra che, rispetto a quella di centrosinistra, ha saputo meglio interpretare il sistema delle alleanze imposte dalla legge elettorale. Sapremo essere all’altezza del ruolo assegnatoci dagli elettori, mettendo sempre al centro gli interessi della gente e delle nostre comunità. Rimbocchiamoci le maniche e rimettiamoci al lavoro”.