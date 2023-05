Elezioni a Pontecagnano, presentata la lista Legati-Città Protagonista

È stata presentata ieri sera, presso il comitato elettorale di Giuseppe Bisogno, la lista Legati-Città Protagonista, frutto dell'unione fra la Lega ed il movimento Città Protagonista. A presentare ufficialmente i 16 nomi che compongono la lista la responsabile Sele-Picentini della Lega, Maria Michela Albano, il coordinatore di Città Protagonista, Domenico Anfuso, ed il candidato sindaco Giuseppe Bisogno.

Le dichiarazioni

"È bastato il tempo di un caffè per unirci ed avviare questo cammino insieme. Una lista per metà civica e per metà politica per vincere con Giuseppe Bisogno" ha sottolineato Maria Michela Albano. "Abbiamo avuto un grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter formare una vista forte che possa dare una mano consistente alla candidatura di Bisogno. Un'unione, come già detto dalla coordinatrice Albano, che ci porterà alla Vittoria" ha aggiunto Domenico Anfuso.