Fonderia Pisano, Cammarano (M5S): "Bisogna tutelare lavoratori e popolazione"

“Mi sorprende constatare, in seguito al mio question time sulle Fonderie Pisano, che la società citi la lunga storia processuale, le ispezioni Arpac e lo studio Spes come elementi che dovrebbero convincere la cittadinanza dell’innocuità delle emissioni che lo stabilimento di Fratte continua a produrre, rendendo irrespirabile l’aria di diversi quartieri di Salerno". Lo dichiara il capogruppo regionale del Movimento Cinque Stelle Michele Cammarano entrando nel dibattito in corso tra i proprietari dello stabilimento di via Dei Greci e la Regione Campania.

La risposta

L'esponente grillino ribadisce la sua posizione: "Una condizione rilevata dal Codacons, da vari comitati, associazioni e constatabile da chiunque. L’asprezza dei toni utilizzati solo nei miei confronti è incomprensibile, considerato che le preoccupazioni da me espresse sono condivise dai vertici istituzionali della Regione Campania, tanto che lo stesso presidente De Luca, due mesi fa, si è espresso sul tema in modo lapidario: "La Fonderia Pisano deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fanno nulla per evitare l’inquinamento”. E ancora: "Contrariamente a quanto asserito dalla società, lo scenario ambientale complessivamente delineato dagli accertamenti susseguitesi negli anni rimane tutt’altro che rassicurante per la salute della popolazione e degli stessi operai delle Fonderie. L’azione politica condotta dal Movimento 5 Stelle è sempre stata diretta, in primo luogo, alla salvaguardia della salute dei lavoratori dello stabilimento di via dei Greci, i quali sono i più esposti alle conseguenze nocive delle emissioni. Per queste ragioni sarebbe auspicabile verificare le loro condizioni. Tuttavia - continua - non sottovaluto in alcun modo le legittime preoccupazioni in merito alla conservazione dell’impiego lavorativo. E’ infatti fondamentale garantire agli operai un futuro senza incertezze, salvaguardando i livelli occupazionali”. “Accolgo senz’altro con piena disponibilità la richiesta della società di fissare un incontro presso il Consiglio regionale. Sono altresì disponibile - conclude Cammarano - a partecipare a un tavolo tecnico, auspicando che venga convocato prevedendo il coinvolgimento dell’Assessore all’ambiente, degli organi regionali competenti e dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste del territorio, al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti”.