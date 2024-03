Il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni incontra il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La visita in provincia di Salerno del ministero dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin è stata occasione per un importante incontro. Insieme a diversi amministratori cilentani di Forza Italia, il presidente Giuseppe Coccorullo e il direttore Romano Gregorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno incontrato il responsabile del dicastero di Via Cristoforo Colombo.

Diversi i temi al centro del vertice tra cui, in primis, l’invito ufficiale a Pichetto Fratin a visitare il territorio cilentano, appuntamento che potrebbe già essere fissato a breve. Si è parlato anche di semplificazione, di modifica della legge 394, di spopolamento e di altre tematiche dell’agenda di Forza Italia. “Ringrazio il ministro per la disponibilità dimostrata. In questo primo incontro abbiamo esposto i problemi che quotidianamente il Parco e chi lo vive incontra - spiega Spinelli, consigliere del Direttivo e esponente di Forza Italia - speriamo di ospitare il ministro nella sede del Parco per dare seguito a quanto emerso dall’incontro".