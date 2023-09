Memoria in Movimento: annunciate le prime iniziative sugli sbarchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo l’ultimo sbarco di migranti e il fermo amministrativo della nave Sea Eye (che li aveva soccorso a mare) almeno su alcuni organi di stampa locali è nato un timido dibattito.

Le politiche di questo governo oltre ad essere platealmente “incompatibili con la cultura dell’accoglienza e dell’umanità” sono in palese contrasto con le norme internazionali e delle leggi del mare. Questo governo in modo particolare, ma anche quelli precedenti, cerca in tutti i modi di far passare nell’opinione pubblica il messaggio che, la meritevole attività delle ONG di salvataggio di vite umane, sono un veicolo di ingresso dei “clandestini” (per loro non per noi) nel nostro paese.

Sul tema immigrazioni in realtà servirebbero ben altre politiche con un approccio di maggiore spessore culturale. Da decenni l’Italia su questo tema è particolarmente deficitario.

Siamo convinti di ciò ed è anche per questa ragione da qualche mese abbiamo programmato le due ultime iniziative, per completare il ciclo iniziato a marzo scorso, che ci porterà a festeggiare il nostro decimo anno di attività.

La prima iniziativa, si terrà il prossimo 27 settembre, affronterà, insieme alle tematiche delle lotte di liberazione, dell’autodeterminazione e di resistenza dei popoli (con particolare riferimento al Medio Oriente e all’area mediterranea), un intervento specifico sui corridori umanitari.

Le guerre, le invasioni e le repressioni dei popoli producono migrazioni di migliaia di persone interessate da conflitti, alcuni decennali, e invasioni che i mass media italiani ignorano totalmente.

Prova è che tra i migranti sbarcati ci sono anche palestinesi, curdi e siriani.

La seconda iniziativa sarà il prossimo 9 novembre discuteremo anche della straordinaria esperienza di Riace e come questa, grazie all’accoglimento e all’integrazione dei migranti, ha potuto risollevare, migliorandole, l’economia, il deficit di abitanti, servizi all’intera cittadinanza di nuovi e buoni servizi pubblici.