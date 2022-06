Erba incolta e degrado nei quartieri, l'opposizione prepara la sfiducia a Natella: "La responsabilità è politica"

Con molti quartieri ancora pieni di erba incolta, insetti e zone di degrado e dopo le critiche arrivate finanche dal governatore De Luca, l’opposizione è pronta a dare battaglia non solo a parole ma passando ai fatti. Sta circolando, in queste ore, l’ipotesi di una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore all’ambienta Massimiliano Natella, che potrebbe essere annunciata domani mattina, alle 11, quando diversi consiglieri della minoranza terranno una conferenza stampa a Palazzo di Città.

Udc all'attacco

Favorevole alla mozione di sfiducia il vice segretario provinciale e coordinatore cittadino dell’Udc Sarel Malan: “Non credo in responsabilità personali ma senz’altro ve ne sono sotto il profilo politico, Natella eredita una situazione disastrosa dalla precedente Amministrazione ma di quest’ultima sia lui che il Partito Socialista sono stati parte integrante. La mozione del consigliere comunale Roberto Celano, rappresentante del gruppo consiliare Forza Italia-Udc-Liberal Socialisti, servirà poi ad evidenziare la condizione grottesca in cui versa la politica salernitana. Natella è infatti vittima di fuoco amico, non solo da parte di un gruppo civico di maggioranza ma da parte del padre di quest’amministrazione nonché ex Sindaco, De Luca. Voteranno anche loro la sfiducia? Siamo certi di no!”.