Noi Moderati Salerno, il benvenuto a Daniele Butrico

Si amplia ancora di più la grande famiglia di Noi Moderati Salerno. Il coordinatore cittadino di Battipaglia Enrico Tucci dà il benvenuto a Daniele Butrico, coordinatore di collegio per i comuni di Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Montecorvino Pugliano e Rovella, Olevano sul Tusciano, Acerno. «L’ex segretario cittadino della Lega ha scelto di aderire a Noi Moderati e per il partito è motivo di orgoglio. Un amico tenace, leale e sincero al quale auguro buon lavoro», ha dichiarato il coordinatore Tucci. «Sono contento di entrare a far parte della famiglia di Noi Moderati, seguo con attenzione il lavoro che il partito fa sul territorio e l’impegno dell’onorevole Bicchielli e sono pronto a dare il mio contributo, lavorando in sinergia con il nostro deputato che sta facendo un lavoro eccellente». E proprio il vice presidente di Noi Moderati ribadisce la necessità di avere dei coordinatori su tutto il territorio della provincia di Salerno: «Il nostro partito cresce sempre di più, ci stiamo radicando e stiamo portando avanti il programma elettorale perché siamo per la politica del fare, siamo tra la gente perché il nostro dovere è dare risposte ai cittadini – ha detto l’onorevole Bicchielli – Piana del Sele e Picentini sono territori importanti del salernitano, abbiamo bisogno di persone competenti, capaci di affrontare le difficoltà e dare risposte immediate. Enrico Tucci sta facendo un buon lavoro, auguro a Daniele di fare altrettanto». Soddisfatto anche il coordinatore provinciale Luigi Cerruti: «le adesioni a Noi Moderati sono per noi motivo di orgoglio, la conferma che siamo presenti e i cittadini apprezzano l’impegno. Il nostro ringraziamento va all’onorevole Bicchielli che fin dal giorno della sua elezione non si è mai allontanato da Salerno, anzi è presente, pronto all’ascolto, ai suggerimenti ma, soprattutto, pronto a portare all’attenzione del governo le tante criticità presenti ancora oggi. Conosco da tempo le qualità umane e politiche dell’amico Daniele al quale auguro buon lavoro».