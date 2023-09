"Valiante ci ha regalato un’altra estate senza il nostro Parco Avventura". È la denuncia del gruppo di Baronissi di Fratelli d'Italia. Il parco in questione, infatti, risulta chiuso “in attesa di lavori straordinari di messa in sicurezza da parte del Comune”, come si legge nel post pubblicato lo scorso 1 aprile sulla pagina ufficiale del Parco. Di qui la nota di Fdi.

Siamo alla fine della stagione estiva, per il nostro territorio l’ennesima senza le attività del “Parco Avventura Baronissi “. La mancata riapertura del parco rappresenta un’ulteriore occasione persa per promuovere non solo sport e divertimento ma anche turismo a beneficio del parco commerciale della cittadina.

“Durante il suo periodo di attività- dichiara il coordinatore cittadino Tony Siniscalco- il parco sportivo ha attratto tantissimi bambini e adulti che si cimentavano nelle attività, per non parlare delle potenzialità che l’area potrebbe sviluppare, collaborando con gli istituti scolastici del territorio promuovendo movimento e un sano di vita. Dietro la chiusura del parco si cela, ancora una volta, l’incapacità dell’amministrazione Valiante nel gestire determinate problematiche e salvaguardare le strutture comunali. Un’amara constatazione questa soprattutto quando viene riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme; dopo 75 anni lo sport entra come valore tutelato nella nostra Costituzione grazie al governo di Giorgia Meloni ma Baronissi, a quanto pare, non è pronta nemmeno all’essenziale e i cittadini sono costretti a pagare l’inefficienza dell’amministrazione Valiante!