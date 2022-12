L'annuncio di Alfieri: "Piano di manutenzione straordinaria delle strade provinciali"

Riunione di maggioranza in Provincia per definire gli orientamenti strategici dell'ente. Programmato un piano di manutenzione straordinaria delle strade ex statali e la deprovincializzazione di tratti stradali inferiori ad un chilometro presenti nei centri abitati.

Le parole di Alfieri

“Abbiamo definito - dichiara il Presidente Franco Alfieri - la convocazione dei Sindaci per avviare un percorso di risoluzione della problematica di fitti passivi di immobili adibiti a scuole. Abbiamo fissato la data per incontrare il Presidente Uncem e i Presidenti delle Comunità montane in merito alla manutenzione ordinaria delle “strade di montagna”. Faremo una riunione con i Gruppi di Azione Locale e un’altra con i Sindaci dell’area interna Cilento interno e Vallo di Diano".