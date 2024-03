Tribunale per persone, minorenni e famiglie, Celano (FI): "Venga collocato nel vecchio Palazzo di Giustizia"

Il progetto di riforma della giustizia civile prevede l’istituzione di un unico Tribunale denominato “per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, destinato ad occuparsi, nelle sue diverse articolazioni sezionali, di tutte le materie ora ripartite tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare. Lo ricorda, in una nota, il consigliere comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Celano che, in una nota inviata al sindaco Vincenzo Napoli, sottolinea: “Entro la fine dell’anno sarà, dunque, indispensabile individuare una sede necessariamente distaccata rispetto a quella che ospita il tribunale ordinario. A tal fine - scrive l'esponente del centrodestra - si propone di destinare una parte del vecchio Palazzo di Giustizia quale sede del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di prossima istituzione”.