Donato Salvato nella segreteria regionale Campania Uil Fpl

A conclusione del Congresso Regionale della Uil Fpl si è costituita la nuova segreteria regionale in cui Donato Salvato, segretario generale di Salerno, ricoprirà il delicato ruolo di referente della Federazione nei rapporti con la Regione sulla programmazione sanitaria regionale. “Le sfide del prossimo futuro in particolare nel mondo della Sanità, nella gestione e superamento del precariato, nell’applicazione e realizzazione del Pnrr presuppongono che vi sia una struttura Sindacale regionale che conosca e condivida le problematiche dei territori così diversi per distribuzione demografica, per sistema viario, per caratteristiche organizzative , per cultura e tradizioni. Questi obiettivi presuppongono la realizzazione di un sindacato a rete che colleghi il singolo iscritto al proprio Gruppo Aziendale, il Gruppo Aziendale alla Segreteria Provinciale e quest’ultima a quella Regionale. Mio compito sarà di portare in Regione al confronto con il Governatore e con le strutture regionali sulla programmazione ospedaliera e territoriale l’esperienza maturata dai nostri dirigenti nelle varie sedi di erogazione dell’assistenza sia pubblica che privata nell’ottica di tutela dei lavoratori e lavoratrici della sanità e a difesa del diritto all’assistenza della popolazione dell’intera regione. Uno sguardo attento verrà posto alla nostra provincia per le sue peculiari caratteristiche orografiche e territoriali. Il mio impegno, in considerazione dei risultati ottenuti dalla Uil Fpl, primo sindacato della Regione in sanità, sarà sempre quello di ricercare convergenze e momenti unitari con Cgil e Cisl”. La Uil Fpl di Salerno ha in programma nel mese di Settembre l’organizzazione di un convegno sul tema della programmazione ospedaliera e territoriale del territorio della nostra provincia a cui interverranno rappresentanti istituzionali e della società civile.