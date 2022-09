Sorpresa a Centola, il sindaco proroga la riapertura delle scuole

Non in tutti comuni della provincia di Salerno la campanella suonerà, per gli studenti, il prossimo 13 settembre. A Centola, infatti, ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività scolastiche fino al 17 settembre. L’inizio del nuovo anno scolastico slitterà quindi a lunedì 19 settembre.

I dettagli

La decisione è stata assunta per via della presenza tuttora elevata di turisti in città. “Il Comune di Centola, e più in generale l’intero comprensorio costiero comprensivo anche dei Comuni di Pisciotta e Camerota, costituisce destinazione turistica di interesse nazionale ed internazionale - si legge nel documento - Anche nel corrente mese di settembre il territorio dei predetti Comuni è interessato da un considerevole flusso turistico; tanto con evidente ripercussione sul traffico, sulla sicurezza e gestione della viabilità, nonché sulla fruizione delle aree parcheggio adiacenti i plessi scolastici soprattutto della frazione Palinuro“.