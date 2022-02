Una giornata all'insegna dell'ambiente tra Giffoni Valle Piana e Cetara

Un 19 febbraio all'insegna dell'ambiente è quello che si vivrà in due comuni della nostra provincia: Giffoni Valle Piana e Cetara. A Giffoni alle 10.30, infatti, verrà presentato il Centro di Educazione Ambientale mentre a Cetara, alle 12, verranno consegnate 500 cassette ecologiche ai pescatori nell'ambito del Progetto Pesca.

Giffoni Valle Piana

Il 19 febbraio, a partire dalle ore 10.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, verrà presentato il Centro di Educazione Ambientale (CEA) dei Monti Picentini.

La strategia del CEA per i prossimi tre anni, nasce dall’impegno ventennale profuso dall’Associazione South Land in tema di preservazione e conservazione dell’ambiente e di protezione civile, soccorso montano e antincendio boschivo, a cui si è aggiunta più recentemente l’azione Edu@ction Valley con la Direzione Didattica Don Milani di Giffoni Valle Piana.

Obiettivo del CEA è quello di contribuire alla costruzione di un modello di valori da porre alla base della costituenda società sostenibile, così come previsto da Agenda 2030 “Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”. Nello specifico il progetto prevede il supporto nel processo di sviluppo educativo integrato con le scuole territoriali, nonché attività di sviluppo, formazione, diffusione e promozione della cultura della sostenibilità attraverso la promozione dei goals dell’Agenda 2030 presso la società civile. Gli ambiti di azione del CEA sono la scuola, con @SchoolNature, e la cittadinanza, con @CityNature e @NatureInformation.

Per i saluti Istituzionali saranno presenti

Alfredo Cicatelli, Presidente della Comunità Montana dei Monti Picentini,

Fabio Guerriero, Presidente Parco Regionale dei Monti Picentini,

Martino D’Onofrio, Consigliere Provinciale,

On. Anna Bilotti, Camera dei Deputati,

Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana,

On. Franco Picarone, Consigliere regionale - Presidente Commissione Bilancio.

A seguire interverranno

Cosimo Vasso, Presidente South Land,

Ciro Romano, Responsabile Rete Infea Regione Campania,

Daniela Ruffolo, Dirigente Scolastico Don Milani - edu@ction Valley,

Antonietta Cammarota, Direttore CEA Monti Picentini.

In occasione della presentazione la Comunità Montana e l’Associazione South Land firmeranno la convenzione per l’affidamento del CEA Monti Picentini.

Cetara

Presso la sala Polifunzionale Mario Benincasa, dalle ore 12, parte una iniziativa concreta per la salvaguardia dell'ambiente.

La Cooperativa Pescatori Cala Bianca aderente a Confcooperative Campania, consegnerà 500 cassette ecologiche ai pescatori iscritti nel registro della Colatura di Alici di Cetara Dop.

L’obiettivo è quello di eliminare dai mercati gli attuali contenitori per il trasporto del pescato realizzati in polistirolo che, disperdendosi e sgretolandosi nell'ambiente, alimentano il fenomeno delle microplastiche che, a contatto con le risorse ittiche, entrano nella catena alimentare e creano serie problematiche alla salute umana e all’ambiente. Le cassette DuWo, realizzate dalla società Campania Plastica, sono in polipropilene, e quindi riutilizzabili, interamente riciclabili e tracciabili grazie ad un microchip Rfid che consente di seguire il percorso sia del contenitore che del contenuto. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Pesca, finanziato dalla Regione Campania e nell’ambito di un seminario su Transizione ecologica nel settore della pesca: prospettive e proposte, con l'obiettivo di sostenere e orientare gli operatori della pesca e le istituzioni locali verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente.

Sabato 19 febbraio alle ore 12 presso la sala polifunzionale di Cetara interverranno: