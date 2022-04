Celebrazione del 25 aprile, il sindaco di Salerno: "Pace, Libertà e Democrazia non sono per nulla scontate "

La celebrazione del 25 aprile non è mai un'attività retorica. Le tragiche vicende che stiamo vivendo in queste settimane dimostrano come Pace, Libertà e Democrazia non siano per nulla scontate in nessun momento storico ed in nessuna condizione personale e collettiva.

Pace, Libertà e Democrazia vanno conquistate e difese ogni giorno. Il demone della guerra, il nazifascismo, l'odio razziale e religioso continuano a minacciare - in forme diverse ma non per questo meno perniciose - quello che i nostri padri hanno conquistato con la lotta ed il sangue.