"Carta al Tesoro": a Salerno il quiz sul riciclo che mette in palio fino a 1500 euro

Informare e sensibilizzare sul valore del riciclo di carta e cartone e, più in generale, su quello della raccolta differenziata. Questo l'obiettivo di "Carta al Tesoro", evento organizzato da Comieco (in collaborazione con Comune e Salerno Pulita) che si terrà sabato 15 aprile sulla spiaggia di Santa Teresa di Salerno. L'iniziativa, che rientra nell'ambito della Paper Week, prevede un percorso con quiz e prove di abilità che metterà in palio premi in buoni spesa da 500, 1000 e 1500 euro.

La gara

La partenza della gara è prevista dall'arma Carta al Tesoro, che sarà allestita sulla spiaggia di Santa Teresa. Le iscrizioni sono aperte a tutti e potranno essere effettuate sia sul sito dedicato sia sul posto sabato dalle 9.30 alle 10.15.

Le dichiarazioni

"Orgoglioso che la nostra città sia protagonista di questa iniziativa" ha affermato il sindaco, Vincenzo Napoli. "In questi ultimi mesi - ha aggiunto - abbiamo raggiunto risultati importantissimi con la raccolta differenziata, che ha riportato la nostra comunità in cima alle classifiche nazionali. Il fatto che l'iniziativa venga organizzata sulla Spiaggia di Santa Teresa è un ulteriore punto a favore". La conferenza stampa di presentazione dell'evento è stata anche l'occasione per prendere atto dei buoni risultati raggiunti dalla città di Salerno sul fronte della raccolta della carta e del cartone. "Da settembre 2022 a marzo 2023 - ha spiegato il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti - ogni cittadino ha differenziato in media dieci chili in più di carta e cartone, rispetto ai 7 mesi precedenti, contribuendo ad una crescita complessiva del 34%". L'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, invece, ha sottolineato che si sta lavorando per diminuire il carico fiscale legato ai rifiuti: "Sono allo studio sconti sulla Tari in base a quello che viene conferito dai cittadini. Stiamo avviando, inoltre, anche il progetto dei centri mobili di raccolta nei quartieri".