Musica classica: grande attesa per il concerto di Vitaly Samoshko

Grande attesa, a Cava de' Tirreni, per il concerto di Vitaly Samoshko, pluripremiato pianista ucraino che sarà protagonista del nuovo concerto del 34° festival Le Corti dell’Arte che si terrà il prossimo giovedì 24 agosto, a partire dalle 20.30, nella corte di Palazzo Salsano in piazza San Francesco.

Il concerto

Vincitore, tra gli altri, del primo premio al prestigiosissimo Queen Elisabeth Competition di Bruxelles nel 1999, il pianista, applaudito in alcune delle maggiori sale da concerto del mondo, eseguirà a Cava opere di Schumann (“Kreisleriana” op. 16, otto fantasie per pianoforte), Chopin (Ballata n. 4 in fa minore op. 52) e Prokofiev (Sonata n. 7 in si bemolle maggiore op. 83).

Il biglietto avrà un costo di 10 euro e potrà essere acquistato in prevendita a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it.

Il pianista

Il talento di Samoshko ha attirato l’attenzione della critica quando gli è stato conferito il secondo premio ai concorsi pianistici internazionali “Busoni” di Bolzano (1993), “Città di Senigallia” (1995), di Montréal (1996) e “Rubinstein” (1998). Dopo la vittoria del primo premio al Queen Elisabeth Competition si è esibito in oltre venticinque paesi, su importanti palcoscenici come la Tonhalle di Zurigo, il Théâtre du Châtelet di Parigi, il Metropolitan Museum e la Steinway Hall di New York, la Beethovenhalle di Bonn, la Kyoto Concert Hall, il Teatro Gran Rex di Buenos Aires. Ha suonato per i festival più prestigiosi e con orchestre di fama mondiale come la Tokyo Philharmonic, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestre National de Lille.

Il prossimo appuntamento

La grande classica sarà ancora di scena per il festival che, diretto da Giuliano Cavaliere e organizzato dall’Accademia “Jacopo Napoli”, nell’appuntamento successivo (domenica 27 agosto) impegnerà a Cava il violoncellista Gabriele Geminiani e il pianista Monaldo Braconi in opere di Beethoven, Schumann e Brahms nella Corte di Palazzo Quaranta.