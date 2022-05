Agropoli Cilento Servizi: interventi extra come augurio per tutti, in vista delle elezioni

Ha inteso lanciato un messaggio di speranza, l'Agropoli Cilento Servizi è un'azienda, da sempre impegnata nella cura della città, garantendo servizi e interventi per rendere agevole la vita del cittadino e del turista. Alla luce della campagna elettorale, il presidente, Domenico Gorga ha messo in campo una iniziativa: "I numeri ci dicono che c'è un trend in crescita per il turismo in città. – spiega – I nostri grandi attrattori turistico-culturali sono già pieni di presenze, soprattutto nei weekend. Ed è per questo che ho chiesto al direttore generale, Giuseppe Capozzolo, e a tutti nostri operai un supplemento di impegno per preparare un'Agropoli bella e presentabile, per i nostri cittadini e per i tanti turisti, che vivono la nostra città e desiderano tornarci”.

Le iniziative

Dunque, l'Agropoli Cilento Servizi ha realizzato importanti interventi. È partita abbellendo la rotatoria, presso lo svincolo di Agropoli Nord, per dare il benvenuto al turista. Presso il lungomare San Marco sono stati installati i gocciolatoi per rendere i fiori sempre più belli e farli durare un po' più a lungo. Ha colorato il centro cittadino e il centro storico, partendo dal Castello fino ad arrivare agli scaloni e alla panchina dell'amore, tra i luoghi simbolo della città. Ha curato Piazza della Mercanzia, valorizzandola anche nelle ore notturne per via della movida. Lo slogan dell'Agropoli Cilento Servizi, ora più che mai, è "il nostro impegno al servizio della città" soprattutto in questa fase.