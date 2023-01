Alfabetizzazione nel Congo: il progetto dell'Accademia Alfonso Grassi

Incontro con Carmelo Pizzolante presso l’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, presso la propria sede, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova). L'appuntamento è per venerdì 27 gennaio alle 18.15. Al centro dell'incontro il "Progetto per l’alfabetizzazione nel Congo" che sarà portato avanti dalla Comis - di cui Pizzolante è presidente - con il supporto dell' Accademia A.Grassi.

L'incontro

La presentazione sarà arricchita da foto e videoclip varie (realizzate in Africa) cui seguirà un dibattito. In Congo con la Comis e i finanziamenti dell’Accademia Grassi sono stati già realizzati un pozzo per l’acqua potabile e la scuola elementare “Alfonso Grassi”, che può ospitare circa mille alunni con un complesso modulare in grado di espandersi ulteriormente per un eventuale aumento demografico. "La peculiarità - si legge nella nota dell'Accademia - è che l’istituto, intitolato al grande artista che ha molto amato “la sua Salerno” è costruito nel cuore dell’Africa, in Congo. Si può parlare di una scuola “ad arte” considerando che l’intera cifra è frutto di donazioni, venditi, aste, offerte dirette degli artisti soci dell’Accademia salernitana".