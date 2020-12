Natale 2020 a Salerno: spuntano gli alberi delle feste in città, l'iniziativa del Comune

Nulla a che vedere con le Luci d'Artista che, probabilmente, torneranno in primavera. A Salerno sono "spuntati" gli alberi natalizi della Coldiretti a Santa Teresa, in piazza Ferrovia, a Torrione, nella piazza di Pastena, in quella di Mercatello, presso la rotatoria Arbostella, a Fratte, all'imbocco di Sala Abbagnano, Matierno, Ogliara. E, ancora, Giovi, ed in piazza Sinno, sul Carmine, per non far mancare un simbolo di speranza in città, in occasione delle festività ormai alle porte.

Mentre gli altri Comuni, seppur senza strafare, abbiano provveduto ad installare le luminarie natalizie nonostante il Covid, Salerno, città delle luci per eccellenza, quest'anno non risplende. Tuttavia, come simbolo del Natale, il Comune ha deciso di acquistare ed addobbare gli abeti di oltre 6 metri in zone emblematiche della nostra città. In corso l'allestimento.