“Ampio Raggio” Odv dona 10 computer al circolo Lilium della chiesa Sant’Antonio di Agropoli

Le parrocchie sono sempre baluardo per l’aggregazione dei giovani e si tengono al passo con i tempi per creare occasioni di incontro: nei giorni scorsi le sale del circolo parrocchiale Lilium presso la chiesa di Sant’Antonio di Agropoli, in località Moio, sono state trasformate in aule-studio ben attrezzate, gratuite ed accessibili a tutti. Per favorire sempre più la creazione di uno spazio sicuro, inclusivo, tranquillo e confortevole in cui gli studenti possano riunirsi per studiare e per supportarsi a vicenda, l’Associazione “Ampio Raggio” Odv ha contribuito con la donazione di 10 computer desktop che andranno ad arricchire la dotazione tecnologica del circolo Lilium. Alla cerimonia di consegna era presente anche don Angelo Tabasco, parroco di Acciaroli e direttore della pastorale sociale della diocesi di Vallo della Lucania, che si è fortemente prodigato per la donazione.

Il progetto

Un atto che tende a supportare l’importante iniziativa della creazione del centro di aggregazione in località Moio di Agropoli, realizzato per accompagnare i giovani, per farli sentire meno soli, maggiormente compresi e per aiutarli a raggiungere i propri traguardi.A favorire l’attività sarà anche il servizio di “homework tutoring”, ovvero il tutoraggio dei compiti, completamente gratuito per i bambini provenienti da contesti familiari fragili perché fortemente convinti che ognuno meriti le stesse opportunità. Per l’Associazione “Ampio Raggio” Odv il supporto e la donazione al circolo parrocchiale Lilium rappresenta la giusta modalità per dare un fattivo contributo alla società, promuovendo l’idea di un’istruzione equa, inclusiva e attenta alle esigenze di ciascun individuo, nonché perseguire e raggiungere obiettivi di benessere sociale, pari opportunità, inclusione e accoglienza.