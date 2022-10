Caselle in Pittari in festa: Annina compie 100 anni, gli auguri dell'amministrazione

Caselle in Pittari festeggia un nuovo centenario: Annina Torre, infatti, ha spento 100 candeline. "In questo momento, la nostra concittadina Annina si trova presso propri familiari in Toscana, ma l'Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari non vuol far mancare il proprio segno d'affetto e partecipazione per questo straordinario traguardo raggiunto. - si legge sulla nota del Comune - Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale, con vivo piacere e sincera emozione, sono lieti di esprimere sentite felicitazioni".

Entusiasta, dunque il primo cittadino di Caselle in Pittari: la comunità, ad oggi, vanta ben tre centenari.