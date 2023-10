Annullo filatelico per il 160° Anniversario del toponimo del comune di Castel San Giorgio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Siamo pronti a questa nuova, importante celebrazione nell'ambito degli eventi organizzati per i 160 anni dalla nascita del Comune di Castel San Giorgio. Fino al 1863,infatti,la nostra terra era chiamata San Giorgio, poi, con editto prefettizio fu aggiunto il prefisso 'Castel' ed ecco il toponimo Castel San Giorgio giunto ai giorni nostri - ricorda il sindaco Paola Lanzara - Dopo la bella ed emozionante cerimonia svoltasi lo scorso 18 ottobre in aula consiliare, durante la quale abbiamo consegnato la pergamena contenente l'elenco di tutti i sindaci, commissari prefettizi e podestà che si sono avvicendati alla guida del nostro paese negli ultimi 160 anni, pergamena consegnata ai loro discendenti e agli ex sindaci ed apposta sia in aula consiliare che all'ingresso del palazzo di città, ci apprestiamo a ricordare l'anniversario con un altro appuntamento destinato a passare alla storia", continua Paola Lanzara Venerdì 10 novembre sempre nei locali di Villa Calvanese, nella sala intitolata a Jean Claude Izzo, avremo un desk delle Poste Italiane che emetterà il francobollo che ricorderà ai posteri tale celebrazione Un ringraziamento particolare da parte mia e dell'intera amministrazione a Maria Ilario ed Elvira Graziano, referenti dell’area filatelica delle Poste Italiane in provincia di Salerno e al presidente di Identità Mediterranea Gaetano Cataldo per il grande impegno profuso Con l'assessore alla Cultura Antonia Alfano, con Gaetano Cataldo, con lo storico locale Giuseppe Benevento che presenterà agli studenti di Castel San Giorgio il suo libro 'Terra di San Giorgio', intendiamo offrire alle scolaresche coinvolte e a tutta la città, un evento destinato a passare alla storia. Per l'occasione abbiamo preparato delle cartoline con vecchie immagini del nostro paese sulle quali sarà possibile apporre il francobollo che per l'occasione sarà emesso dalle Poste Italiane Un francobollo dedicato a tutti i sangiorgesi e alla loro storia, alla nostra bella ed importante storia, di cui andiamo fieri ed orgogliosi e che, idealmente, consegnamo alle nuove generazioni", conclude il sindaco Paola Lanzara.

La cittadina dell’Ager Sarnensis si prepara dunque a celebrare i primi centosessant’anni dal suo nuovo battesimo postunitario e lo farà venerdì 10 novembre presso i locali di Villa Calvanese, storica struttura vanvitelliana a partire dalle ore 11:00, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, con il coinvolgimento degli istituti scolatici del comprensorio Il piccolo borgo, prima dell'Unità d'Italia, si chiamava infatti San Giorgio, santo il cui culto è stato poi sostituito con quello di San Rocco, e successivamente, per mezzo del decreto prefettizio del 4 gennaio 1863, fu aggiunto il prefisso “Castel”, dando luogo al nuovo toponimo cittadino.