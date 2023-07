Spiaggia libera di Ponente ad un euro al giorno. È quanto prevede l'ordinanza del Comune di Atrani, che dispone il pagamento di 1 euro al giorno ed a persona, da effettuare attraverso il parcometro per i ciclomotori posto all’inizio di Largo Buonocore o presso il Lido Atrani.

L'ordinanza

"La misura - si legge nella nota del Comune - si rende necessaria per garantire agli utenti il corretto ed ordinato utilizzo dell’arenile ovest, di cui il Comune assicura la pulizia. La tariffa prevista rappresenta, infatti, un contributo alle spese di manutenzione della spiaggia e dell’area giochi per bambini, messa a disposizione della collettività". Non tutti dovranno pagare l'accesso alla spiaggia: ad essere esentati, infatti, saranno tutti i residenti nel Comune di Atrani, i non residenti proprietari di un immobile nel territorio comunale o titolari di altro diritto di godimento e coloro che soggiornano nelle strutture ricettive del Comune e sono in regola con il pagamento della tassa di soggiorno (risultante dalla ricevuta rilasciata dal gestore della struttura). La sanzione amministrativa prevista per chi venisse trovato sprovvisto di ticket è di 25 euro.