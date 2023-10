Avviso sui generis al Comune: "Non chiedeteci informazioni non inerenti al nostro ufficio"

"Segnalo al sindaco di Salerno architetto Enzo Napoli come ricevono il pubblico (cittadini) i suoi impiegati comunali. Lo invito ad intervenire imminentemente". Lo scrive l'ex consigliere comunale e provinciale Salvatore Memoli su un post su Facebook, pubblicando anche la foto dell'avviso in questione dove si chiede sostanzialmente di non pretendere dall'Ufficio Casa informazioni inerenti ad altri settori e uffici.

"Ovviamente sono senza parole e mi dispiace di non essere il Sindaco di Salerno. Gli uffici al piano superiore sono ugualmente comunali!", conclude Memoli.