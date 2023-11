Giornata nazionale colletta alimentare: Lactalis al fianco di Banco Alimentare a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lactalis, prima realtà industriale italiana nel settore lattiero caseario, conferma il proprio impegno a sostegno della Fondazione Banco Alimentare Onlus, partecipando attivamente alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2023. La collaborazione consolidata tra il Gruppo e Banco Alimentare continua da oltre 20 anni, con l'obiettivo di contribuire concretamente alla raccolta di cibo in diverse province italiane, tra cui anche Salerno.

In occasione dell'edizione di quest'anno, Lactalis interverrà in 24 province di 12 regioni, mettendo a disposizione 31 furgoni Galbani e Parmalat per il trasporto degli alimenti raccolti durante l'attività di colletta. Parallelamente, i dipendenti del Gruppo parteciperanno come volontari guidando i furgoncini e contribuendo quindi a movimentare il cibo donato verso i centri di raccolta di Banco alimentare.

Il 18 novembre, saranno 80 i dipendenti volontari di Lactalis in Italia ad affiancare Banco Alimentare nella raccolta e nel trasporto delle donazioni alimentari dai supermercati ai centri di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale, utilizzando i mezzi Galbani e Parmalat. L'iniziativa, che lo scorso anno ha consentito la distribuzione di oltre 7 tonnellate di prodotti attraverso più di 11.000 punti vendita aderenti, rappresenta anche quest'anno un messaggio tangibile di solidarietà e vicinanza a coloro che vivono in condizioni di precarietà.

Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione e responsabile dei progetti di sostenibilità di Lactalis in Italia, dichiara: “Ogni anno per noi è importante rinnovare il nostro sostegno a Banco Alimentare e lo è ancora di più quest'anno per aiutare coloro che, in questo momento socioeconomico complesso, si trovano in difficoltà. Diamo così concretezza ad 'Alimentiamo il futuro', il purpose Lactalis che riassume i nostri valori. Anche cosi contribuiamo a generare un impatto sociale positivo."

Il purpose di Lactalis, presentato in occasione del 90° anniversario del Gruppo nel mondo, si basa su sette pilastri, che comprendono il sostegno alle persone in tutto il mondo, garantendo l'accesso a una varietà di prodotti salutari e nutrienti di qualità impeccabile, e il supporto ai territori locali, promuovendo la produzione locale, preservando il know-how locale e sostenendo il tessuto economico regionale.

Lactalis con le sue marche collabora costantemente con Banco alimentare con donazioni periodiche di prodotti dei suoi diversi marchi, dal latte ai formaggi, dai succhi ai dessert.