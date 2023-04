I Battenti illuminano Minori: suggestioni con l'antico rito della Settimana Santa

Suggestioni, commozione e raccoglimento, a Minori, durante la Settimana Santa. In particolare, venerdì Santo è stato celebrato il tradizionale rito dei Battenti. Affascinanti, i canti dei Battenti di Minori, tra strade e case illuminate da fiaccole e lumini, segno della fede del popolo che crede nel Risorto.

Soddisfatta, l'Arciconfraternita del SS. Sacramento: "Grazie al parroco Don Ennio Paolillo al sSindaco Andrea Reale, al corpo di Polizia municipale di Minori e alla P.A. Millenium Costa d'Amalfi ODV, per il sostegno e la collaborazione offerta in piena sinergia con la nostra Arciconfraternita - si legge sui social - Grazie a tutti coloro che in diversi modi e a svariato titolo e con la loro generosità hanno collaborato alla buona riuscita dei riti e delle manifestazioni. Grazie di vero cuore a tutti e buon cammino sui passi del Risorto".