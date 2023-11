Settore Hospitality e retail fashion: opportunità di lavoro nelle boutique di Positano

Oppurtunità di lavoro nel settore Hospitality e retail fashion: come riporta Il Vescovado, si ricercano sales assistants stagionali per le boutique di Positano. Si richiede disponibilità per tutta la stagione estiva, da marzo 2024 a ottobre 2024, con orario di lavoro full time.

La clientela sarà internazionale: gli assunti che dovranno conoscere l'inglese, si occuperanno di vendita, gestione clientela e prodotto, attività di back office e stock. E' possibile inviare la candidatura a: candidatura a info@retailsearch.it