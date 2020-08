Cagnetta abbandonata al porto di Salerno, sotto al sole: l'appello della Lega del Cane per Mia

Era stata legata ad un palo al porto turistico di Salerno e abbandonata, sotto al sole. La cagnolina senza microchip, tuttavia, non è passata inosservata ed è stata salvata dai volontari della Lega del Cane di Salerno. "Siamo riusciti a risalire al presunto proprietario di Mia. - fanno sapere gli animalisti - Si tratta di un extracomunitario già segnalato tempo fa alla nostra associazione. In quella circostanza siamo intervenuti senza l’ausilio dei vigili perché impegnati in altra operazione. Il proprietario di Mia era davanti ad un bar, ci hanno riferito che voleva venderla. Appena ci ha visti ha percepito la situazione di pericolo e così ha liberato la cagnolina facendola scappare". Fortunatamente la cagnetta non è stata investita. L'uomo, poi, avrebbe deciso di "disfarsene" abbandonala sul molo.

L'appello

"Forse per Mia è stato meglio così, almeno adesso è al sicuro e state certi che le troveremo una famiglia speciale - concludono i volontari - Mia ha 18 mesi, taglia media. Si trova al canile di Salerno. Nel frattempo chi fosse interessato alla sua adozione può contattarci al 327 0428428 o scrivere a info@legadelcane-sa.it".