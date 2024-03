Accalappiato a Nocera, la Valle dell'Irno insorge e cerca un'adozione per il cagnolone

Bazzicava in modo "pacifico" nella Valle dell'Irno, tra Baronissi e Pellezzano, quando, per cause da accertare, è stato trovato e accalappiato a Nocera. Il cagnolone nero, mite e impaurito, ora si trova presso il canile di Salerno per l'iter sanitario ma, tra un mese, sarà destinato altrove. Per non fargli trascorrere il resto dei suoi giorni in gabbia, il mondo animalista, attraverso i social, sta cercando uno stallo o un'adozione per l'amico di zampa, presso una famiglia con casa con giardino.

Guarda>>>Il video

Chiunque volesse risparmiargli un destino di sofferenze, può contattare il canile di Salerno.