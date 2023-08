La provincia di Salerno protagonista con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Capaccio Paestum vinti 36.500 con tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 744,6 milioni dall'inizio dell'anno.