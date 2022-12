Capodanno a Salerno: in piazza probabilmente i Negramaro, non ancora stabilita la location

Cresce la curiosità, per conoscere chi calcherà le tavole del palco del concerto di Capodanno, a Salerno. Secondo indiscrezioni, ad allietare l'ultimo dell'anno, potrebbero essere i Negramaro, amatissima band che, pare, possa essere l'ospite che dalla nostra città saluterà l'anno vecchio e accoglierà il 2023.

La location

Circa la location, ad oggi, nulla di ufficiale: fodamentali, nella scelta della piazza, saranno le valutazioni della Prefettura per il piano sicurezza. Per i ben informati, pare che neppure quest'anno piazza della Libertà risulti pronta ad accogliere il concerto di fine anno che, dunque, dovrebbe tenersi in piazza Amendola.