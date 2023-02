Carnevale autorganizzato sul lungomare di Salerno, la sfilata di carri

Sfilata di carri, questo pomeriggio, sul lungomare di Salerno: tanta curiosità per il Carnevale autorganizzato dal Csa Jan Assen Salerno e da altre associazioni. "La Salerno degli adulti, dei ragazzi, dei bambini e delle bambine, è un luogo spoglio, dove gli alberi sono stati abbattuti o brutalmente capitozzati, i parchi sono chiusi e pericolanti, i luoghi del ritrovo sono sempre più scarsi e costosi, i divieti sono ovunque, mentre a pochissimi viene concesso di cementificare intere aree verdi. -spiegano i ragazzi di Asilo Politico - Si adora il Dio cemento, che è ovunque con le sue grandi opere atomizzanti, ma ad ogni suo passaggio non cresce più un filo d’erba. Si avverte, soprattutto, un bisogno crescente e inascoltato di spazi per il tempo libero, lo studio, lo sport, la condivisione, luoghi di ascolto e di socializzazione, dove fare musica, esperienze, coltivare i progetti, l’arte e gli interessi che ciascuna/o ha da esprimere. Tra le pieghe di un tessuto urbano divenuto ormai merce di scambio e aggiudicato soltanto al miglior offerente, dalla zona orientale al centro storico, questi spazi ci sono ancora, popolati da una variopinta moltitudine aliena formata da artisti, studenti e studentesse, precari, lavoratori e lavoratrici, soggettività LGBTQ, migranti ed emigranti che, nonostante tutto, resiste".

I carri

A incuriosire i salernitani, maschere e carri originali, come il Drago Spaziale che "venuto dal futuro ha incontrato questa moltitudine, portando grandi nuove: là fuori è ancora pieno di bellezza, di coscienza civile, solidarietà, interesse per la diversità". Obiettivo della manifestazione è ribadire che "un'altra idea di città è possibile". Notevole il dispiegamento delle forze dell'ordine per la sfilata.