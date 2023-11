Agropoli: tutto pronto per “La casa di Babbo Natale, il giardino incantato”, la presentazione

Tutto pronto per “La casa di Babbo Natale, il giardino incantato”: dal 1 dicembre, Agropoli si trasforma nella città del Natale. Si è tenuta questa mattina presso il foyer del Cineteatro “De Filippo” di Agropoli la conferenza stampa di presentazione de “La casa di Babbo Natale, il giardino incantato” che si svolgerà presso il Parco pubblico “Liborio Bonifacio” dal 1 dicembre al 7 gennaio. Per quasi quaranta giorni il Parco comunale si trasformerà in un villaggio di Babbo Natale green, organizzato a cura della cooperativa OPVS con il patrocinio del Comune di Agropoli. Dopo le edizioni ambientate all’interno del Castello Angioino Aragonese, l’iniziativa che di anno in anno raccoglie sempre maggiore apprezzamento, a causa di lavori di ristrutturazione dell’antico maniero, trasloca quest’anno nel centralissimo parco sito in via Taverne, facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi. All’interno del villaggio i visitatori potranno ammirare i mercatini di Natale anche con un’area dedicata al food, godersi la pista di pattinaggio su ghiaccio completamente ecologica, divertirsi nell’area giochi per bambini e soprattutto visitare la casa in legno di Babbo Natale, che si amplia rispetto allo scorso anno divenendo di fatto una delle più grandi d’Italia. All’interno i bambini potranno fare la conoscenza di Santa Claus, che nel 2021, è stato selezionato dalla piattaforma internazionale Cameo come il Babbo Natale d’Italia. L’anno scorso fu scelto anche dal noto presentatore Amadeus per la puntata del 25 dicembre dei “Soliti Ignoti”, andata in onda su Rai 1.

Curiosità

L’intero villaggio sarà green: tutte le casette in legno infatti saranno alimentate da pannelli fotovoltaici; sarà presente la tanto apprezzata “Clinica dei Giocattoli” dove i bambini potranno ricevere un omaggio lasciando i propri giocattoli danneggiati, che saranno oggetto di riciclo. Saranno presenti le luminarie all’interno del parco, realizzate dai mastri cartapestai della città di Agropoli, riciclando il ferro utilizzato per la preparazione dei carri allegorici del Carnevale agropolese. Un carro allegorico quindi, grazie alla loro abilità, diverrà una luminaria natalizia. Insomma, un evento che garantirà divertimento alle famiglie, lanciando messaggi sostenibili per i bambini. Anche la scelta degli elfi è stata effettuata con grande attenzione facendo vestire i panni degli essere mitologici da esperti qualificati per l’interazione con i minori. Quest’anno, inoltre, ricade il 100esimo anniversario della Disney. Un appuntamento che sarà ricordato grazie ad una collaborazione con la Mekané di Attilio Rossi, che gestisce l’aspetto cinematografico del Cineteatro “De Filippo”. Ogni domenica all’interno della struttura comunale saranno proiettati i classici della Disney e i bambini prima di entrare in sala potranno intrattenersi con le mascotte di Mickey Mouse, Minnie e con gli altri personaggi lanciati dalla multinazionale statunitense che hanno fatto sognare numerosissime generazioni. Ci saranno anche altre attività dedicate, tra cui la sfilata di diverse mascotte che avverrà ogni domenica, all’interno del Parco pubblico. "Agropoli si trasformerà a partire dal primo dicembre nella città del Natale con una serie di eventi. Il momento clou è rappresentato dalla proposta presentata dalla coop OPVS che da ormai sette anni propone un format molto apprezzato legato all’intrattenimento natalizio per bambini e non solo. Ogni anno sono migliaia infatti le famiglie che scelgono Agropoli per visitare la casa di Babbo Natale e si intrattengono in città. Un attrattore importante quindi che quest’anno promette di stupire ancora di più grazie ad una serie di proposte interessanti", ha commentato il sindaco Roberto Mutalipassi. "Ritorna anche quest’anno – incalza l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella - l’iniziativa della casa di Babbo Natale che rappresenterà l’evento principale del Natale delle meraviglie, al quale si accosteranno tutta una serie di altri eventi collaterali che sapranno creare il clima e la motivazione giusta per far sì che turisti e visitatori possano scegliere Agropoli quale meta per vivere l’atmosfera natalizia. Il Natale è la festa più attesa dai bambini e noi stiamo lavorando, in collaborazione con le tante associazioni del territorio, per renderla davvero speciale".

"I numeri registrati negli scorsi anni dalla casa di Babbo Natale – sottolinea il funzionario Giuseppe Capozzolo - fanno ben sperare che quest’anno possa aversi un risultato ancora migliore. La nuova location scelta, rappresentata dal Parco pubblico, logisticamente più comoda da raggiungere invoglierà ancora più persone a venire ad Agropoli, che rappresenta ormai da alcuni anni un punto di riferimento per quanto riguarda le manifestazioni legate al Natale. La collaborazione intrapresa tra l’organizzazione e il Cineteatro per celebrare il 100esimo anniversario Disney sono certo che rappresenterà quel quid in più per arricchire le proposte che sapranno coinvolgere ancora di più le famiglie". "Dopo il successo degli scorsi anni – ha evidenziato Aldo Olivieri, presidente della OPVS - siamo molto entusiasti di poter proporre per questo Natale una proposta che saprà stupire. Grazie all’esperienza accumulata nel tempo siamo pronti a presentare ai tanti che verranno a visitarci un vero e proprio villaggio di Babbo Natale e la particolarità è che sarà tutto green. Dalla casa di Santa Claus alla pista di pattinaggio su ghiaccio, che saranno più grandi rispetto agli altri anni, passando per i mercatini, tutto sarà alimentato grazie ad energia ad impatto zero. Le luminarie saranno ottenute riciclando vecchi carri allegorici e sarà presente l’immancabile “Clinica dei giocattoli” che mira ad ottenere nuovi giochi da cose ormai danneggiate e non più utilizzabili. Quindi non solo vuole essere una proposta per far divertire e sognare i bambini ma vogliamo anche lanciare un messaggio di sostenibilità e attenzione all’ambiente. Sarà attivo anche un servizio navetta, di collegamento con i principali punti della città". "Ogni domenica – aggiunge Attilio Rossi di Mekané – saranno proposti gratuitamente presso il Cineteatro “De Filippo” i classici Disney. A partire dal 3 dicembre e fino al 7 gennaio si susseguiranno Pinocchio, Robin Hood, La bella e la bestia, La carica dei 101, La spada nella roccia. Sarà presente anche uno stand della Mondadori per l’aspetto legato all’uscita dei libri dedicati ai vari personaggi".

L’iniziativa vede la collaborazione anche di diverse associazioni tra le quali “Il coriandolo” e l’associazione commercianti “Risorgimento San Marco”. Fabio Bianco e Fabio Baldelli, rispettivamente referenti della prima e della seconda associazione hanno manifestato il loro apprezzamento per il coinvolgimento nell’iniziativa. Non poteva mancare il saluto del protagonista assoluto, Babbo Natale che ha dato appuntamento ai bambini, ma non solo, ad Agropoli a partire dal 1° dicembre, per godere della magia del Natale.