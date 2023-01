"Brazil 135 Ultramarathon", il cilentano Volpe arriva decimo su duecento iscritti

Grande risultato per il cilentano Antonello Volpe, nella "Brazil 135 Ultramarathon", alla quale ha partecipato in terra carioca. Arrivano, per il risultato, anche i complimenti e il messaggio del sindaco di Castellabate.

Il successo

"Complimenti al cilentano Antonello Volpe per lo straordinario risultato ottenuto in Brasile nella Brazil 135 Ultramarathon, una delle più impegnative e prestigiose ultramaratone del calendario internazionale. Con grande determinazione e tenacia in una gara di ben 217 km dopo 41 ore di corsa, l’atleta della Castellabate Runners si è classificato decimo su 200 iscritti. "Un grande plauso a questo grande atleta che ha portato alto il nome del Cilento e di Castellabate oltre i confini nazionali. Ad maiora Antonello Volpe" dichiara il sindaco Marco Rizzo