Cammino d'Avvento: 3 incontri di catechesi a San Demetrio, per accogliere Gesù

Tutto pronto per gli incontri di catechesi, in preparazione al Natale, organizzati presso la parrocchia San Demetrio Martire di Salerno, in via Dalmazia. In particolare, alle 19.30 del 3 dicembre, la professoressa Lorella Parente terrà l'incontro intitolato "Da Betlemme a noi. Riflessione sulla maternità universale di Maria", mentre il 9 dicembre, alla stessa ora, il professor Don Antonio Landi si soffermerà sui racconti dell'infanzia nel Vangelo di Matteo, "Così nacque Gesù".

A concludere le catechesi, il 17 dicembre alle 19.30, sua eccellenza il Vescovo Monsignor Andrea Bellandi con "Ite at Joseph", per puntare i riflettori sulla rilevanza di San Giuseppe per la vita e la missione della Chiesa. Un'occasione formativa da non perdere, per preparare i nostri cuori a poter accogliere Gesù.