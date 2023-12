Giornata internazionale delle persone con disabilità, gli incontri a Cava

Inclusione, disabilità, fragilità, resilienza, sostenibilità, sono i temi in campo per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e dei diritti umani che si celebrano il 3 e il 10 dicembre. Ieri mattina, a Cava, su iniziativa del comune, l’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, e il contributo dell’Associazione di Promozione sociale Desiderio e della Cooperativa sociale CSC, si è tenuto, alla presenza degli Assessori Annetta Altobello (Servizi Sociali) e Lorena Iuliano (Istruzione) il primo “simposium” sulle nuove fragilità: i Bes e Dsa, la disabilità, l’inclusione, l’emancipazione della persona con disabilità in una società sostenibile e resiliente, il lavoro, i caregiver, il dopo di noi, moderato dalla Presidentessa dell’Osservatorio Annamaria Sica e dalla Cooperante alla disabilità Anna Ferrara.

Il commento

"Sono importanti momenti di confronto - affermano gli Assessori Iuliano e Altobello - che aiutano noi amministratori a strutturare meglio le attività sul territorio. Ascoltare chi vive la quotidianità di queste problematiche è fondamentale per raggiungere gli obbiettivi". Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo giovedì 7 dicembre , con inizio alle ore 16, sempre a Palazzo di Città, per discutere sui diritti umani, la dignità, la libertà, l’uguaglianza e la giustizia per tutti, e sugli attuali preoccupanti scenari mondiali della crisi climatica, le guerre sanguinose tra i popoli, sui conflitti crescenti di ogni genere, sulla instabilità economica.