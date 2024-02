Cava de' Tirreni, l'apertura dello sportello agenzia vita indipendente Campania

La Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, in collaborazione con l'Ufficio di Piano Ambito Territoriale S2, ha lanciato il progetto AVIC S2 Cava – Costiera Amalfitana. Questa iniziativa, guidata dal Comune di Cava de’ Tirreni, mira a supportare le persone con disabilità residenti nei comuni dell'area, che include località come Amalfi e Positano, fornendo loro gli strumenti per raggiungere una vita più autonoma e indipendente.Il progetto prevede la creazione di uno sportello dedicato, presentato ufficialmente in una conferenza stampa al Comune di Cava de’ Tirreni, con la presenza del sindaco Vincenzo Servalli, Salvatore Parisi, Presidente della Fondazione Anffas Salerno, e Alessandro Parisi, Coordinatore Regionale Anffas Campania. Questo servizio offrirà counseling, tutoraggio e supporto nella gestione di assistenti personali, con l'obiettivo di promuovere l'empowerment delle persone con disabilità.

I progetti

L'agenzia si concentrerà sullo sviluppo di progetti personalizzati e partecipati, in linea con la Legge delega 227/2021, offrendo un supporto concreto alle famiglie e alle persone con disabilità dell'ambito S2. In questo contesto, si cerca di realizzare gli obiettivi promossi dalla Regione Campania, che includono il sostegno a iniziative dedicate ai cittadini con disabilità per gli anni 2023-2024. Con l'apertura dello sportello, il progetto "Dall’assistenza alla Vita indipendente" si propone come punto di riferimento per promuovere i principi della Vita Indipendente e del Dopo di Noi, aiutando le persone con disabilità e le loro famiglie a navigare tra i diritti e le opportunità disponibili, verso la realizzazione di un progetto di vita individualizzato e partecipato.