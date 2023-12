L'IISS “S. Caterina da Siena-Amendola” dona 100 cestini di struffoli alla Mensa “San Francesco”

L’iniziativa, promossa dalla Dirigente Anna Rita Carrafiello, ha fornito l’occasione per mettere l’arte pasticcera a servizio dei meno fortunati e provvedere, così, ad un dolce dono come augurio di buon Natale per tutti, in un’ottica di condivisione solidale